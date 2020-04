Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt sorgte die Hoffnung auf eine Entspannung der Corona-Krise in Europa für gute Stimmung nach dem langen Osterwochenende, berichten die Analysten der Helaba.Für Rückenwind hätten auch die überraschend guten China-Handelsdaten gesorgt. Es gelte aber auch zu bedenken, dass sich die Krisenauswirkungen erst allmählich in den Zahlen niederschlagen würden. Die französische Wirtschaft schrumpfe nach Prognose von Finanzminister Bruno Le Maire wegen der Corona-Krise stärker als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt könnte in diesem Jahr um acht Prozent fallen. Der Internationale Währungsfonds habe seine Schätzungen für die Weltwirtschaft innerhalb weniger Monate so stark wie nie zuvor gesenkt. Während der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) aktuell seitwärts tendiere, zeige der kontinuierlich steigende Goldpreis - dieser habe gestern ein Siebenjahreshoch markiert - dass Risiken vorhanden und sichere Häfen gefragt seien. Die US-Berichtssaison habe nun Fahrt aufgenommen.Gestern habe der DAX auf Tagesbasis das neunte Doji bzw. Spinning Top in Folge ausgebildet. Eine derartige Häufung von aufeinander folgenden, kleinen Kerzenkörpern sei nicht alltäglich. Umso mehr werde deutlich, dass die Kurse zwar kurzfristig steigen würden, die Bewegung jedoch von einem unzureichenden Momentum begleitet werde. Insofern überrasche es nicht, dass der deutsche Leitindex gestern an der 150er Projektionsmarke bei 10.790 Zählern gescheitert sei. Dazu passe auch das strukturelle Bild bei den DAX-Werten. Dieses unterstreiche den weiterhin dominierenden, übergeordneten Abwärtstrend, indem noch immer alle Anteilsscheine unterhalb der 200-Tagelinie notieren würden. Auch mittelfristig sehe es mit einer 93prozentigen Negativquote kaum besser aus. Beachtenswerte Supports würden sich bei 10.614, 10.569, 10.455 und 10.371 Zählern finden. Auf der Oberseite würden die Marken von 10.790, 10.881 und 11.016/11.034 als Widerstand wirken. (15.04.2020/ac/a/m)