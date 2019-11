Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Same Procedure! Der Handelsstreit zwischen den USA und China steht weiterhin im Fokus, berichten die Analysten der Helaba.Diese Hoffnungen seien am Freitag aber nur bedingt zum Ausdruck gekommen. Bei der Beurteilung des Handelsverlauf vom Freitag dürfe aber nicht übersehen werden, dass dieser vom kleinen Verfall an den Terminmärkten beeinflusst gewesen sei. Der Settlement-Kurs für die Optionen auf den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei bei 13.208,83 Zählern festgestellt worden. Heute werde der DAX mit leichten Kursverlusten in den Handel starten, obwohl am Freitag die drei führenden US-Indices neue Rekordstände, der Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei dabei erstmals über die 28.000er Marke geklettert, markiert hätten. In Honkong drohe die Situation weiter zu eskalieren.Erneut sei es dem DAX zuletzt gelungen, die wichtige Strukturmarke bei 13.177 Zählern zu verteidigen. Insgesamt sei jedoch zu betonen, dass weiterhin die Trends auf allen Zeitebenen aufwärts gerichtet seien. Allerdings seien verstärkt Ungereimtheiten auszumachen. Zu nennen sei, dass der DAX bereits zum dritten Mal in Folge innerhalb des Time Series Forecast Channels (die obere Begrenzung sei bei 13.331 Zählern zu finden) geschlossen habe. Zudem weise der langfristige MACD seit dem 7. November eine fallende Tendenz auf. Verschiedene Divergenzen, meist unterdurchschnittliches Handelsvolumen bei steigenden Kursen, das nachlassende Momentum und der im Extrembereich kippende Sentiment Zone Oscillator (auf Wochenbasis) seien ebenfalls erwähnenswert. Supports auf der Unterseite würden sich heute bei 13.225, 13.189, 13.177, 13.164, 13.136 und 13.091 Zählern finden. Auf der Oberseite treffe der DAX an den Marken von 13.278, 13.289, 13.309, 13.331 auf Widerstand. (18.11.2019/ac/a/m)