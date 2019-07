Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewegte sich am Dienstag in einer Range von rund 100 Punkten um am Ende mit einem Plus in Höhe von 0,35% aus dem Handel zu gehen, so die Analysten der Helaba.



Insgesamt fehle jedoch das Momentum, so dass sich zeigen müsse, ob die letzten Kursgewinne einen nachhaltigen Charakter aufweisen würden. Denn großartig neue Erkenntnisse habe es kaum gegeben. Wenngleich die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem laufenden Handelsstreit zwischen den USA und China weiterhin die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätten. Zuletzt hätten beide Länder Drohungen gegen den jeweils anderen ausgesprochen. Indes sei bekannt geworden, dass China im Kampf gegen einen konjunkturellen Abschwung die Staatsausgaben in der ersten Jahreshälfte deutlich um 10,7 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum gesteigert habe. Mit Blick auf den Iran habe US-Präsident Trump erklärt, dass die Verhandlungen mit dem Land einen großen Schritt vorangekommen seien. Außenminister Pompeo sehe die Chance für ein Abkommen. Bereits gestern sei in den USA eine Reihe von Quartalsberichten veröffentlicht worden.



Auf Basis des gestrigen Handelsverlaufs des DAX würden neue charttechnische Erkenntnisse Mangelware bleiben. Immerhin sei es dem Index gelungen, die Unterstützung in Form einer Fibonacci-Fanlinie (12.360) zu verteidigen und sich oberhalb der 21-Tagelinie (12.402) zu etablieren. Zweifelsohne könne jedoch festgestellt werden, dass das Momentum nachlasse und bereits entsprechende Spuren bei den trendfolgenden Indikatoren sichtbar würden. Von den DAX-Werten könnten lediglich 14 Anteilsscheine einen positiven DMI vorweisen, 16 Titel würden sowohl unterhalb der 200- als auch unterhalb der 100-Tagelinie notieren. Bei 15 Werten liege die 50-Tagelinie unter dem 200-Tagedurchschnitt. Neben den bereits genannten Marken würden sich weitere Unterstützungen bei 12.328, 12.311 und 12.292 Zählern definieren lassen. Auf Widerstand treffe der DAX bei 12.436, 12.468 und 12.484 Punkten. (17.07.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >