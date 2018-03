Enttäuschend gewesen sei zudem der Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001). Die Leverkusener würden einen Gewinn auf Vorjahresniveau erwarten, während die Markterwartung bei 5 Prozent liege. Die Aktie habe daraufhin kräftig nachgegeben und über 3,5 Prozent an Wert verloren.



Die Zinssorgen hätten die US-Märkte auch am Mittwoch belastet, sie hätten den Februar mit einem Minus beendet. Insgesamt habe der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) nach zuvor zehn positiven Monaten in Folge einen heftigen Monatsverlust in Höhe von fast 4 Prozent verzeichnet. Dies stelle den höchsten Monatsverlust seit Januar 2017 dar. Auch in der zweiten Wochenhälfte hätten sich die europäischen Börsen schwächer gezeigt, an der Wall Street sei es am Donnerstag den dritten Tag in Folge kräftig nach unten gegangen. Auslöser sei die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump gewesen, auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium Strafzölle zu verhängen. Einfuhren von Stahl sollten mit 25 Prozent, Aluminium mit 10 Prozent belegt werden.



Hinsichtlich der Konjunkturdaten habe es in letzter Woche ebenfalls Neuigkeiten gegeben: Nur minimal gestiegene Energiepreise hätten die Inflation in Deutschland zu Jahresbeginn gedämpft. Die Teuerungsrate sei im Februar überraschend auf 1,4 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in einer ersten Schätzung mitgeteilt habe. Im Januar habe sie noch bei 1,6 Prozent gelegen, während sie im Gesamtjahr 2017 mit 1,8 Prozent so hoch ausgefallen sei wie seit 2012 nicht mehr. Sie liege aber weiter unter der Zielmarke von knapp 2 Prozent, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) als ideal für die Wirtschaft erachtet werde.



Insgesamt hätten die weltweiten Aktienmärkte nach der zwischenzeitlichen Erholung in der abgelaufenen Handelswoche erneut Verluste ausgewiesen. Der MSCI World-Index habe in lokaler Währung 2,3 Prozent nachgegeben. Relativ gut gehalten hätten sich der S&P 500-Index mit einem Rückgang von einem Prozent und der US-Technologieindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X), der nur geringfügig um 0,2 Prozent nachgegeben habe.



Besonders hohe Verluste hätten hingegen der japanische Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) und der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) hinnehmen müssen (3,2 bzw. 3,3 Prozent). Sämtliche Sektoren des STOXX Europe 600-Index (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) hätten in den vergangenen Tagen in der Verlustzone gelegen. Heftige Verluste habe der Grundstoffsektor mit einem Abschlag von fast 5 Prozent hinnehmen müssen, auch Chemiewerte hätten mit -3,3 Prozent kräftig nachgegeben. Relativ gut gehalten hätten sich Nahrungsmittel, die nur ein Prozent an Wert verloren hätten. (Ausgabe vom 02.03.2018) (05.03.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte konnten zu Beginn der letzten Woche noch leichte Aufschläge erzielen, so die Experten von Union Investment.Im Vorfeld der Rede von FED-Chef Jerome Powell, den Parlamentswahlen in Italien sowie dem Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids hätten sich die Anleger mit Käufen von größerem Umfang jedoch zurückgehalten. Auch die US-Börsen seien zunächst noch positiv in die neue Woche gestartet. Ab Dienstag habe sich das Bild dann jedoch etwas eingetrübt. Im DAX seien Autoaktien unter Druck geraten. Hier habe das Urteil Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig bezüglich möglicher Fahrverbote für Dieselfahrzeuge belastet. Die Volkswagen-Aktie (ISIN DE0007664005/ WKN 766400) habe daraufhin 1,3 Prozent nachgegeben. Der Marktanteil von Dieselfahrzeugen dürfte ebenso weiter sinken wie die Restwerte von Gebrauchtfahrzeugen.Darüber hinaus habe die Dividendenankündigung von BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) belastet, was einen Kursverlust von 2,1 Prozent zur Folge gehabt habe. BASF hebe die Dividende gegenüber dem Vorjahr nur um 10 Cent an und wolle nun 3,10 Euro ausschütten, was unter den Erwartungen der Analysten gelegen habe.