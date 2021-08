Ausblick: Durch den Anstieg in den letzten Tagen hätten sich die Bullen ein gutes Polster zum EMA50 erarbeiten können. Aktuell liege er mehr als 200 Punkte entfernt. Doch die massive Hürde bei 15.800 Punkten scheine unüberwindbar zu sein.



Die Long-Szenarien: Ein neues Kaufsignal würde nach einem Tagesschlusskurs über 15.810 Punkte entstehen. Eventuell werde die horizontale Widerstandszone mit einem größeren Up-Gap überwunden. Sollte dies den Käufern gelingen, dürfte ein schneller Anstieg bis rund 16.150 Punkte erfolgen. Auf diesem Kursniveau verlaufe die obere Trendbegrenzungslinie.



Die Short-Szenarien: Sollte in den kommenden Tagen ein Rückgang unter 15.440 Punkte stattfinden, dürfte eine größere Korrektur bis ca. 15.100 Punkte bzw. 15.000 Punkte erfolgen. (11.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Lage beim Deutschen Aktienindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) spitzt sich nun wieder zu, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit einigen Tagen scheitere der Index wieder einmal an der 15.800 Punkte-Marke. Gestern habe der DAX ein Tageshoch bei 15.802 Punkten erreicht. Zwei Tage davor sei er noch knapper am alten Hoch gescheitert, welches bei 15.810 Punkten liege. Sollte in dieser Woche der Index keinen nachhaltigen Ausbruch über 15.800 Punkte schaffen, könnte ein Dreifach-Top entstehen. Doch bislang hätten die Käufer noch alle Trümpfe in ihrer Hand. Der gestrige Tagesschlusskurs sei bei 15.770 Punkten markiert worden. Der vielbeachtete EMA50 drehe nun wieder deutlicher nach oben und verlaufe in dieser Woche bei rund 15.550 Punkten.