Zudem stehe heute die Sitzung der US-Notenbank FED und am Donnerstag der EZB auf der Agenda. Nicht auszuschließen sei, dass bereits einige Akteure allmählich die Bücher für dieses Jahr schließen würden, um die bereits erzielte Performance keinen Risiken mehr auszusetzen. Insofern müsse damit gerechnet werden, dass das Handelsgeschehen in den kommenden Tagen sukzessive an Schwungkraft verliere.



Seit geraumer Zeit sei an dieser Stelle auf verschiedene, aus charttechnischer Sicht nicht idealtypische Aspekte beim DAX hingewiesen worden. Beispielsweise könnten negative Divergenzen, die schwache Umsatzentwicklung bei steigenden Kursen, fehlendes Momentum und teils rückläufige Indikatoren angeführt werden. Zuletzt sei auch der ADX als Trendintensitätsindikator unter die 20er-Marke gerutscht. In der Literatur werde häufig ein Wert von mehr als 30 für einen stabilen Trend vorausgesetzt, es existiere aber auch die Theorie, wonach Werte von mehr als 20 als ausreichend angenommen würden. Bezogen auf die aktuelle Situation spiele es aber eine untergeordnete Rolle, welche Aussage richtig sei.



Mit dem Rutsch unter die bei 13.108 Zählern verlaufende Struktur habe sich der Abwärtsimpuls im tertiären Zeitfenster prozyklisch beschleunigt. Dadurch sei auch die Trigger-Marke (13.091) für das Entstehen einer negativen Fortsetzungsformation durchbrochen worden, wenngleich die lange Lunte an der gestrigen Tageskerze die Aussagekraft etwas schmälere. Insofern sollte der Ausbruch heute nochmals mit einer weiteren Abwärtskerze bestätigt werden, um die von der Formation abzuleitende Kurszielformel (400 Punkte) anzuwenden. Eine erste Unterstützung finde sich in Form eines Fibonacci-Levels bei 12.971 Punkten. (11.12.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern gab der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) phasenweise deutlich nach und rutsche auf den tiefsten Stand seit dem 1. November ab, berichten die Analysten der Helaba.Schlussendlich sei ein Abschlag in Höhe von 0,27% auf 13.070,72 Punkte zu verbuchen gewesen. Spekulationen um eine mögliche Verschiebung der zum Stichtag am 15. Dezember in Kraft tretenden, neuen US-Zöllen auf Zölle auf chinesische Produkte hätten für etwas Rückenwind am Markt gesorgt und würden die Intraday-Erholung begünstigen. Dennoch dränge sich der Eindruck auf, dass immer mehr Marktteilnehmer verstärkt in den risk-off-Modus übergehen würden, was angesichts der bereits erwähnten Unsicherheiten mit Blick auf den Zollstreit, der am 12. Dezember anstehen Parlamentswahl in Großbritannien (laut neuesten Umfragen habe sich der Vorsprung der Tory-Partei etwas verringert), kaum verwundere.