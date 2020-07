Frankfurt (www.aktiencheck.de) - "Der dümmste Grund eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt" Warren Buffett. Immer mehr Marktteilnehmer scheinen angesichts der weiter steigenden Aktienmarktnotierungen zunehmend irritiert zu sein, berichten die Analysten der Helaba.Bemerkenswert sei auch, dass laut einer Umfrage des ifo Instituts 21 Prozent der befragten Firmen die Beeinträchtigungen durch Corona im Juni als existenzbedrohend bezeichnet hätten. "In den kommenden Monaten könnte sich eine Insolvenzwelle anbahnen", habe das Institut gewarnt. Weiterhin würden die extrem hohen Corona-Neuinfektionszahlen in den USA ebenso ausgeblendet, wie der bis vor kurzem intensiv diskutierte Handelsstreit zwischen den USA und China. Und der Brexit? Vier Gesprächstage zwischen der EU und Großbritannien hätten gezeigt, dass die Meinungsverschiedenheiten derart gravierend seien, dass ein geplanter, fünfter Gesprächstag kurzerhand abgesagt worden sei. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde heute schwächer in den Handel starten.Sein Tageshoch habe der DAX gestern bei 12.842,59 Zählern und damit knapp unterhalb einer markanten, linearen Regression (12.846) markiert. Der anschließende Rücksetzer passe damit ins Bild. Auch, dass eine Tageskerze in Form eines Spinning Top ausgebildet worden sei. Immerhin sei es dem Index gelungen, sich von der wichtigen Marke bei 12.616 Zählern etwas nach oben abzusetzen. Bemerkenswert sei zudem, dass sich aus dem DAX drei Titel in der Nähe des 52-Wochenhochs befänden. Dennoch bleibe der Blick auf das charttechnische Bild getrübt. Insbesondere sei die große Zahl widersprüchlicher Signale verschiedener Indikatoren anzuführen. Heute ende ein von der Struktur abgeleiteter Preis- und Zeitzyklus. Entsprechend werde es spannend zu sehen sein, ob sich in den kommenden Tagen ein richtungweisender Impuls herauskristallisiere. Supports würden sich bei 12.661 (Pivot), 12.616, 12.514, 12.487 und 12.435 Zählern finden. (07.07.2020/ac/a/m)