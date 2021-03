Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits vor dem offiziellen Börsenstart notierte der DAX-Future im Tief bei 13.637 Zählern und signalisierte eine schwache Markteröffnung, so die Analysten der Helaba.



Ein ganzes Potpourri von Faktoren sei dafür verantwortlich gewesen. Zu nennen seien insbesondere die steigenden Realzinsen und weiter anziehende Rohstoffpreise. Im weiteren Handelsverlauf sei es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelungen, im Zuge eines Short-Squeeze wieder große Teile der anfänglichen Verluste wett zu machen. Dieser Umstand zeige einerseits, dass der Index noch immer über ein gewisses Maß an relativer Stärke verfüge, andererseits sollte aber nicht unerwähnt bleiben, dass der Monatsultimo im Sinne des "window dressing" eine stabilisierende Rolle gespielt haben dürfte. Entsprechend würden die kommenden Tage zeigen müssen, was die Intraday-Erholung tatsächlich wert gewesen sei, zumal sich das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern deutlich zum Negativen verschoben habe.



Der neuerliche Rutsch des DAX unter die 55-Tagelinie, auch wenn dieser erneut nur temporärer Natur gewesen sei, zeige, dass der Abgabedruck zunehme. Diese These werde zudem von tieferen Hochs und dem steigenden ADX untermauert. Insofern gelte es in den kommenden Tagen darauf zu achten, ob ein bestätigter Richtungswechsel auf mittelfristiger Basis vollzogen werde. Komme es dazu, müsste der Blick verstärkt nach unten gerichtet werden. Supports seien bei 13.702, 13.664, 13.570 und 13.438 Zählern zu finden. Die 100-Tagelinie verlaufe bei 13.346 Punkten. (01.03.2021/ac/a/m)

