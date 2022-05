Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kam nach dem Trendkanalausbruch nicht weiter und fiel in den Kanal zurück bis ca. 13.700, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dann habe vom Pivot S3 des Tages eine ausgleichende Gegenbewegung eingesetzt.



Der DAX beginne heute am Tageskerzenchartwiderstand bei 13.989, der Index beginne also am "KIJUN" Parameter. Nach dem festeren Handelsstart dürfte der DAX von 13.989/14.000 bis zum gestrigen Schlusskurs 13.882 fallen. Wie es danach weitergehe, sei es den Analysten jetzt noch nicht klar. Es stehe nur fest: a) Über 14.147 steige der DAX heute kaum. b) Unter 13.731 gäbe es neuen Verkaufsdruck Richtung 13.600/13.550 erweitert: Der DAX habe nach Ausbildung des Idealpullbacks bei 13.388 (61,8% Retracement) die Chance, in einer zweiten großen Reboundsequenz bis mindestens zur "Klippe", der horizontalen Linie der vollendeten mittelfristigen Topbildung bei 14.815/14.925 zu steigen. (20.05.2022/ac/a/m)



