Aus technischer Sicht wäre der Weg nach oben frei, allerdings werde die Luft für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) langsam dünn. Die Indikatoren wie MACD oder Stochastik würden eine leichte Überhitzung anzeigen und sollten nicht unbeachtet gelassen werden.



Zudem seien die guten Meldungen der letzten Tage mit einem 900-Punkte-Sprung gut eingepreist worden. Neben dem neuen Konjunkturpaket sei das die Einigung im Brexit-Streit in letzter Sekunde gewesen.



Es brauche nach Einschätzung der Experten neue Impulse, um den DAX über 14.000 zu treiben. Dies wären zum Beispiel erste Entspannungsmeldungen von der Corona-Front. Denn sollte sich der Lockdown noch lange hinziehen, dürfte die Euphorie der Marktteilnehmer möglicherweise schneller abebben, als vielen lieb sei.



Der DAX habe mit dem Sprung über 13.790 ein weiteres Kaufsignal generiert. Allerdings erwecke er nicht den Eindruck, als ob er noch genug Kraft habe, bis morgen die 14.000 zu erklimmen. Der Start ins neue Jahr dürfte sehr volatil bleiben, weil das Corona-Geschehen wieder in den Fokus geraten dürfte. Ein erneuter Einstieg auf der Long-Seite sollte deshalb noch ein paar Tage warten. (29.12.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Morgen mit 13.903 Punkten einen neuen historischen Höchststand erreicht, so Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Für gute Laune habe ausgerechnet der scheidende US-Präsident Donald Trump gesorgt, der seine Blockadehaltung gegen das neue, 900 Milliarden Dollar schwere Hilfspaket habe. Die Demokraten hätten zudem Trumps Vorschlag zugestimmt, die Einmalzahlung für Arbeitslose auf 2.000 Dollar zu erhöhen. In Tokio sei der Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) daraufhin auf ein 30-Jahres-Hoch gestiegen, in Frankfurt habe es ein neues Allzeithoch gegeben.