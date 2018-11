Ausblick: Die volatile Seitwärtsphase gehe beim DAX zunächst in eine neue Runde. Dennoch lasse sich eine seit Tagen dominierende Abwärtstendenz feststellen, die zur Vorsicht mahne.



Die Short-Szenarien: Bei einem erneuten Einbruch unter 11.300 Punkte wäre die Erholung vom Freitag beendet und wieder mit einem Angriff auf das Zwischentief bei 11.233 Punkte zu rechnen. Abgaben unter die Marke dürften zu Verlusten bis 11.150 und 11.051 Punkte führen. Dort müssten die Bullen zwingend einen Boden ausbilden, da es andernfalls zu einem scharfen Einbruch bis 10.850 und 10.550 Punkte kommen könnte.



Die Long-Szenarien: Könne der Index dagegen die Widerstandszone von 11.430 bis 11.460 Punkte durchbrechen, wäre die Einbruchsgefahr zunächst gebannt und ein Anstieg bis an das Zwischenhoch bei 11.566 Punkten wahrscheinlich. Sollte die Marke ebenfalls überwunden werden, könnte eine steilere Aufwärtsbewegung an die zentralen Widerstände bei 11.689 und 11.726 Punkten führen. (19.11.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte in den letzten Wochen ausgehend von einem neuen Jahrestief bei 11.051 Punkten eine Erholung starten, die fast an die frühere, zentrale Unterstützung bei 11.726 Punkten führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch kurz vor der Marke sei der Index nach unten abgedreht und in einer leicht abwärtsgerichteten Bewegung zunächst an die 11.430 Punkte-Marke und in der vergangenen Woche auch an den Support bei 11.300 Punkten zurückgefallen. Dieser sei zunächst mit einem Doppelboden verteidigt worden. Doch die daraufhin einsetzende Aufwärtsbewegung sei noch vor der 11.600 Punkte-Marke geendet und der Index sei erneut zurückgefallen. Am vergangenen Freitag habe sich der Einbruch zunächst bis unter die 11.300 Punkte-Marke fortgesetzt, ehe es am Nachmittag zu einer deutlichen Aufwärtsbewegung gekommen sei.