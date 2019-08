Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kam am Mittwoch gehörig unter die Räder, so die Analysten der Helaba.Neben den seit einiger Zeit bekannten Unsicherheitsfaktoren (beispielsweise die verschiedenen Handelsstreitigkeiten, Brexit, Italien, Iran, Hongkong, Unternehmens-Gewinnwarnungen) hätten zunehmend aufkommende Konjunktursorgen für Abgabedruck gesorgt. Im Handelsstreit habe sich China zuletzt zu Wort gemeldet. Es sei betont worden, dass auf neue US-Zölle mit Gegenmaßnahmen reagiert würde. Auch mit Blick auf Hongkong seien die Warnungen von chinesischer Seite verschärft worden. Man habe die Option zum gewaltsamen Eingreifen, habe es in einem Leitartikel der staatlich kontrollierten "Global Times" geheißen.Nachdem der DAX an den Widerständen im Bereich von 11.760 und 11.785 Zählern gescheitert sei, habe eine dynamische Abwärtsbewegung eingesetzt, wodurch wichtige Supports wie beispielsweise bei 11.710, 11.649 (200-Tagelinie), 11.549 (Cluster) und 11.507 (Strukturprojektion auf Basis des Wochencharts) durchbrochen worden seien. Mit einem weiteren, unter dem 200-Tagedurchschnitt liegenden Schlusskurs bei einem gleichzeitigen Richtungswechsel des Durchschnitts, sei das tags zuvor ausgelöste Short-Signal nochmals untermauert worden. Kurzfristig bestehe dennoch Erholungspotenzial. Ein Indiz dafür stelle die gestern an der Tageskerze ausgebildete, lange Lunte dar. Weitere Widerstände seien, neben den bereits oben erwähnten Marken, bei 11.535 und 11.577 Punkten zu finden. Angesichts einer hohen Trendintensität und der Annahme, dass eine negative Fortsetzungsformation vorliege, bleibe der Spielraum auf der Oberseite jedoch relativ begrenzt. (16.08.2019/ac/a/m)