Ausblick: Kurzfristig sei der DAX stark überkauft und zudem an eine Kurszielzone herangelaufen, die den Index auf dem Weg nach Norden einbremsen könnte. Eine leichte Korrektur wäre jetzt nicht ungewöhnlich.



Die Long-Szenarien: Falle der DAX wieder unter 11.865 Punkte zurück, käme es zu einer Gegenbewegung bis 11.726 Punkte. Dort könnte der Wert wieder Schwung holen und erneut in Richtung 11.940 Punkte ansteigen. Werde die Barriere anschließend überschritten, dürfte die Rally bis 12.050 Punkte führen. Darüber wäre der Bereich um 12.200 Punkte als nächstes Ziel zu nennen.



Die Short-Szenarien: Abgaben unter die 11.726 Punkte-Marke würden dagegen zu einer Ausweitung der Korrektur führen. Ausgehend von der Unterstützungszone bei 11.620 Punkten könnte es allerdings schon zu einer Bodenbildung und einem weiteren mehrtägigen Anstieg kommen. Sollte dieser Bereich dagegen ebenfalls unterschritten werden, müsste man sich auf eine starke Gegenbewegung bis 11.500 Punkte und darunter bis an die wichtige Unterstützung bei 11.430 Punkten einstellen. (04.04.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX Ende Februar über den Widerstand bei 11.430 Punkten ausgebrochen war, setzte sich der übergeordnete Aufwärtstrend bis an den Widerstand bei 11.865 Punkten fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Kurz vor dem Erreichen der Barriere sei es Mitte März zu einer Korrektur gekommen, die ihrerseits vor der Unterstützung bei 11.244 Punkten gestoppt worden sei und nahtlos in eine weitere Kaufwelle übergegangen sei. In den letzten Tagen habe der Index mit zunehmender Dynamik in Richtung des Widerstands bei 11.865 Punkten angezogen und diesen im gestrigen Handel überschreiten können. An der nächsthöheren Zielmarke bei 11.940 Punkten habe die Kaufwelle allerdings gestoppt.