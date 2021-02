Ausblick: Der DAX habe sich bis zum Vortag in einem klaren kurzfristigen Abwärtstrend befunden, dazu direkt an der Widerstandslinie im Monatschart. Mit dem Durchbruch nach oben könnte nun ein Anstieg bis 14.500 Punkte folgen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag fortsetzen und sich über dem steigenden Trendkanal behaupten. Gelinge dies, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Allzeithoch bei 14.131 Punkten zu rechnen. Darüber könnte die obere Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals bei 14.500 Punkten angelaufen werden.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne sich nur kurz über dem steigenden Trendkanal halten und drehe in der Folge wieder nach unten ab. Der Ausbruch nach oben entlarve sich als Bullenfalle mit in der Folge wieder fallenden Kursen. Dabei könnten die noch offenen Gaps bei 13.648 und 13.844 Punkten als Anlaufmarken dienen. Darunter würden dann erneut der 50er EMA bei 13.580 Punkten und die untere Trendkanalbegrenzung bei 13.370 Punkten als Zielzonen dienen. (05.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist seit dem Verlaufstief bei 13.310 Punkten vom 28. Januar direkt an der unteren Trendkanalbegrenzung kräftig hochgelaufen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei zunächst der 50er EMA bei 13.530 Punkten am 01. Februar nach oben durchbrochen und damit ein Stärkesignal generiert worden. Dann habe der DAX unter der Ausbildung von zwei Aufwärtskurslücken bei 13.648 und 13.844 Punkten bis zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals bei 14.000 Punkten hochziehen können. Am Vortag sei dann der Ausbruch nach oben aus dem fallenden Trendkanal hinaus erfolgt. Im Tageshoch seien 14.069 Punkte erreicht worden. Im Monatschart habe der DAX die obere Widerstandslinie bei 14.000 Punkten leicht durchbrechen können. Ob es zu einem nachhaltigen Durchbruch nach oben komme?