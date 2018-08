Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen seiner dynamischen Aufwärtsbewegung seit dem Verlaufstief bei 12.104 Punkten erreichte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Ende Juli die Hürde bei 12.885 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Nachdem diese nicht überwunden und anschließend auch die Unterstützung bei 12.745 Punkten durchbrochen worden sei, habe eine massive Verkaufswelle eingesetzt. Diese habe direkt unter die 12.640 Punkte-Marke und an den Support bei 12.503 Punkten geführt. Ausgehend von der Unterstützung sei es am Freitag zu einer Erholung gekommen, die bis 12.640 Punkte zurückgereicht habe. Dort habe der Zwischenanstieg gestoppt und die Bären hätten wieder das Kommando übernommen.



Noch hätten die Bullen die Chance, die Erholung vom Freitag fortzusetzen. Allerdings bleibe der kurzfristige Abwärtstrend weiter intakt. Die Short-Szenarien: Zunächst könnte der DAX bei einem Anstieg über 12.640 Punkte bis 12.700 Punkte klettern. Dort dürften die Bären wieder zuschlagen und den DAX an die 12.503 Punkte-Marke herandrücken. Sollte es der Käuferseite nicht gelingen, die Unterstützung zu verteidigen, wäre ein weiteres Verkaufssignal aktiviert. In der Folge käme es zu einem Einbruch bis 12.390 Punkte. Darunter stünde die 12.256 Punkte-Marke auf der Agenda der Bären. Die Long-Szenarien: Erst ein deutlicher Anstieg über 12.700 Punkte würde aktuell für die Fortsetzung der Erholung sorgen. Damit könnte der Wert entlang der Unterseite der gebrochenen Aufwärtstrendlinie bis an den Widerstand bei 12.745 Punkten haussieren. Doch erst ein deutlicher Ausbruch über die Hürde könnte den Abwärtstrend der letzten Tage neutralisieren. Damit würde der zentrale Widerstand bei 12.885 Punkten wieder in den Fokus rücken. (06.08.2018/ac/a/m)