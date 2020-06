Weitere Suchergebnisse zu "DAX (Kurs)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss konnte sich der DAX (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) zunächst bis zur 200-Tage-Linie (akt. bei 12.140 Punkten) erholen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch letztlich sei der zwischenzeitliche Rallyversuch "verpufft". Hilfreich erscheine den Analysten aktuell der Blick auf den Kursindex der deutschen Standardwerte, denn auch im Kursverlauf des Aktienbarometers ohne Berücksichtigung der Dividenden hätten die letzten beiden Handelstage Spuren hinterlassen. So habe die Widerstandszone bei rund 5.600 Punkten ihre Wirkung nicht verfehlt. Zur Erinnerung: Auf diesem Niveau habe der Kursindex in der Vergangenheit immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgebildet. Im Zusammenspiel mit der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.587 Punkten) sowie einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (5.454/5.644 Punkten) entstehe hier ein lehrbuchmäßiger Kumulationswiderstand. Diesem Barrierenbündel trage der Monatschart nun mit einem drohenden "shooting star" Rechnung. In der Konsequenz sollten Anleger derzeit vorsichtig agieren, zumal die jüngste Erholungsrally (bisher) als Pullback an den ehemaligen Aufwärtstrend seit Ende 2018 interpretiert werden müsse. Erst oberhalb der o. g. Hinderniszone wären dagegen die Bullen zurück in der Erfolgsspur. (15.06.2020/ac/a/m)