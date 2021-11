Weitere Suchergebnisse zu "DAX (Kurs)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach drei Handelstagen des Durchatmens ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erfolgreich in die neue Woche/Monat gestartet. Vor allem die erneute Aufwärtskurslücke (15.690 zu 15.760 Punkten) unterstreicht die Ambitionen der Bullen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Den gestrigen Feiertag - zumindest für einige Marktteilnehmer - bzw. den Monatswechsel würden sie nutzen, um mal wieder den DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) unter die Lupe zu nehmen. Die Entwicklung der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden bleibe einer der entscheidenden Schlüsselcharts. Schließlich zeige der Kursverlauf, wie wichtig die Erholung vom Oktober gewesen sei, denn damit habe das Aktienbarometer ein Rebreak der alten Ausbruchsmarken in Form der Hochs von 2015 und 2018 bei 6.340/6.444 Punkten verhindern können. Auffällig seien zudem die jüngsten Verlaufstiefs von Mai und Oktober bei 6.282/6.262 Punkten. Die Signalmarken könnten Anleger in Zukunft als Stop-Loss heranziehen, denn bei einem Abgleiten darunter wäre auch die o. g. Schlüsselzone nachhaltig verletzt. Auf der Oberseite definiere indes das bisherige Allzeithoch vom August bei 6.776 Punkten das nächste Anlaufziel. Die alte Aufwärtstrendlinie seit 2009 (akt. bei 6.915 Punkten) sowie die 138,2%-Fibonacci-Projektion des 2020-Einbruchs (7.079 Punkte) würden weitere Widerstände abstecken. (02.11.2021/ac/a/m)

