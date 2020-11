Weitere Suchergebnisse zu "DAX (Kurs)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Analyse des DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) - also des Chartverlaufs der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden - liefert Investoren regelmäßig einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Derzeit könnte dieser wie folgt aussehen: Die Unterstützung in Form des Tiefs vom August 2019 (5.030 Punkte) habe das Aktienbarometer letztlich als Sprungbrett nutzen können. Die dynamische Kursrally im bisherigen Monatsverlauf stelle nun sogar wieder die markante Widerstandszone bei 5.600 Punkten zur Disposition. In jedem der letzten sechs Monate habe der DAX-Kursindex in diesem Dunstkreis die jeweiligen Monatshochs ausgebildet. Gleichzeitig definiere dieses Level die Nackenzone der Topbildung aus dem Jahr 2018. Abgerundet werde die hier entstehende Kumulationszone durch die 38-Monats-Linie (akt. bei 5.531 Punkten) sowie ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (5.555/5.644 Punkte). Gelinge den deutschen Standardwerten der Sprung über die angeführten Hürden, würden Notierungen oberhalb der Marke von 6.000 Punkten wieder wahrscheinlich. Perspektivisch winke dann sogar ein Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 6.444 Punkten. Erwähnungswert sei noch der MACD, der aktuell an einem neuen Einstiegssignal arbeitet. (16.11.2020/ac/a/m)