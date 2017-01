In den USA stünden heute die Quartalsberichte, u.a. von Boeing (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 2,35 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 2,38 USD ausgehen würden), State Street Corp. (1,32 vs. 1,36), Abbott Laboratories (0,65 vs. 0,65), ATT Corp. (0,66 vs. 0,68) und Las Vegas Sands (0,66 vs. 0,64) auf der Agenda.



Um nicht jeden Tag schreiben zu müssen, dass es von der technischen Seite des DAX kaum etwas Neues zu berichten gibt, widmen sich die Analysten der Helaba heute ausführlicher dem MDAX. Zwar seien in den vergangenen Tagen häufiger so genannte Dojis ausgebildet worden, diese würden in der Regel für nachlassende Schwungkraft sprechen, was jedoch nicht überbewertet werden sollte. Vielmehr befinde sich der Index innerhalb einer bullishen Fortsetzungsformation. Gestern sei ein neues Hoch ausgebildet worden, welches ein prozyklisches Signal darstelle. Idealerweise sollte dieses mit einem weiteren, über der Ausbruchsmarke von 22.684 Zählern liegenden Schlusskurs bestätigt werden. Werde diese Anforderung erfüllt, würden die vorliegenden, negativen Divergenzen bei verschiedenen Oszillatoren, etwas in den Hintergrund verdrängt. Das nächste Projektionskursziel finde sich zunächst bei 23.217 Zählern. Auf der Unterseite sei der MDAX im Bereich der 21-Tagelinie (22.354) gut unterstützt.



Nochmals zurück zum DAX. Eine kleine Abwärtslinie verlaufe heute bei 11.619 Zählern. Weitere Widerstände fänden sich bei 11.637, 11.692, 11.780, 11.844 und 11.895 Zählern. Unterstützungen würden sich bei 11.565, 11.516, 11.481 und 11.420 Punkten definieren lassen. (25.01.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) legte am Dienstag moderat zu, berichten die Analysten der Helaba.Etwas Rückenwind habe der deutsche Leitindex vom Obersten Gerichtshof in Großbritannien erhalten. Dieser habe entschieden, dass die Regierung die Zustimmung für einen EU-Austritt vom Parlament einholen müsse. Auf der anderen Seite wirke die Unsicherheit im Hinblick auf Donald Trumps Wirtschaftspolitik noch immer als Bremsfaktor. Unter dem Strich gelte es, getreu dem Motto "der Markt hat immer Recht" auf einen klar erkennbaren Schub aus der etablierten Handelsrange zu warten. Noch immer seien die Chancen für einen Ausbruch nach oben, im Sinne einen Trendfortsetzung, größer. Dies obwohl zuletzt einige technische Indikatoren zur Vorsicht gemahnt hätten. Heute werde der DAX mit Kursgewinnen in den Handel starten.