Ausblick: Die positiven Vorgaben aus Übersee (der S&P 500 habe sich gestern um 2,9% verbessert) dürften den DAX zum Handelsstart heute deutlich anschieben und zu einer Aufwärtslücke führen.



Das Long-Szenario: Nachdem der Re-Break bei 14.000 Punkten außerbörslich bereits gelungen sei, müsste die Tausendermarke nun auch im regulären Handel erneut per Schlusskurs überboten werden. Im Anschluss wäre ein Anstieg bis an das Verlaufshoch vom Freitag bei 14.187 erforderlich, wobei die Notierungen idealerweise auch gleich über 14.200 klettern sollten. Oberhalb davon könnte es zu einem Hochlauf an die Volumenspitze bei 14.550 kommen, bevor der Bremsbereich bei 14.819/14.844 in den Fokus rücken würde.



Das Short-Szenario: Scheitere der DAX an der Rückeroberung der 14.000er Marke, müsste wieder auf die Volumenspitze bei 13.950/13.925 geachtet werden. Falle der Index unter dieses Niveau, könnte es über die Haltelinie bei 13.849, das Vor-Corona-Top bei 13.795 und das Tagestief vom Montag bei 13.778 weiter abwärts gehen. Würden die Notierungen dort ebenfalls keinen Halt finden, dürfte der Bereich um 13.600 mit dem Verlaufstief vom Mittwoch bei 13.566 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem Test der Volumenspitze bei 13.225/13.200 kommen könnte. (05.05.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank fehlten dem DAX am gestrigen Mittwoch zunächst neue Impulse, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Somit habe die Range, in der das Aktienbarometer gehandelt worden sei, lediglich 102 Punkte umfasst: Bei 14.021 gestartet, seien die Kurse erst auf das Tageshoch bei 14.073 Zählern gestiegen, um nur wenig später unter die 14.000er Barriere zurückzufallen. Im weiteren Verlauf hätten die Notierungen um die runde Tausendermarke oszilliert, bevor am späten Abend im Zuge einer starken Wall Street Kaufdruck aufgekommen sei. Dabei habe der DAX in Bezug auf den Xetra-Schluss (13.971) im nachbörslichen Handel zeitweise fast 300 Punkte zugelegt.