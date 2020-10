Weiterhin stehe zudem die Quartalsberichtssaison im Fokus. Heute würden in den USA die Bücher unter anderem von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX), Procter Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG), Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP), Lockheed Martin (ISIN: US5398301094, WKN: 894648, Ticker-Symbol: LOM, NYSE-Symbol: LMT), Philip Morris (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM), Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN), Harley-Davidson (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE-Symbol: HOG), McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) und UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) geöffnet.



Hierzulande werde dies beispielsweise bei Kühne & Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF), Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) und Villeroy & Boch (ISIN: DE0007657231, WKN: 765723, Ticker-Symbol: VIB3) der Fall sein.



Der lange Docht an der gestrigen Tageskerze verdeutliche, dass das Momentum auf der Oberseite ausgereizt zu sein scheine. Hinzu komme, dass der DAX wieder unter die 55-Tagelinie (12.924) abgerutscht sei. Damit würden sich das charttechnische Bild und der Ausblick eintrüben. Der erste tragfähigen Support sei bei 12.816 (21-Tagelinie) zu finden. Sollten diese durchbrochen werden, würde erneut die 100-Tagelinie (12.744) in den Fokus rücken. Ob ein dritter Test des Durchschnitts erneut erfolgreich verlaufe, bleibe abzuwarten. Angesichts fallender Hochpunkte würde das Vorhaben jedoch zunehmend schwieriger. (20.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Derzeit ist es nicht immer einfach, die Kursausschläge des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nachzuvollziehen, so die Analysten der Helaba.Der gestrige Handelstag stelle diesbezüglich ein gutes Beispiel dar. Zu Handelsbeginn sei es kurzzeitig steil aufwärts und postwendend wieder in die andere Richtung gegangen - zurück auf das Ausgangsniveau. Die Vermutung liege nahe, dass Algorithmen ihren Teil dazu beigetragen hätten. Der Brexit scheine hingegen an den Märkten keinen Schrecken mehr zu verbreiten. Angesichts der zuletzt chaotisch anmutenden Entwicklung überrasche dies schon. Auch, dass zeitweise neue Hoffnungen hinsichtlich eines Deals aufgekommen seien.