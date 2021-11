Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der UBS:Der 10er-EMA könne als Richtungsgeber für den weiteren Verlauf verwendet werden. Über dem 10er-EMA seien weiter steigende Kurse zu erwarten, wobei die nächste Anlaufmarke über 16.100 Punkten am Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 16.150 Punkten liege. Hier sei der DAX in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt. Ob nun mit einer Jahresendrally ein Durchbruch nach oben gelinge?Ausblick: Der Aufwärtstrend sei weiter klar intakt, allerdings bewege sich der DAX in dünner Luft. Die Long-Szenarien: Der DAX könne nachhaltig über die Marke von 16.100 Punkten ansteigen und Kurs auf den oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart nehmen. Gelinge auch hier ein Durchbruch nach oben, würde direkt ein langfristiges Stärkesignal generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 16.500 Punkte. Die Short-Szenarien: Der DAX pralle wie bereits in den Vormonaten erneut im Bereich des oberen Fibonacci-Fächers im Monatschart nach unten ab, wobei ein Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart ein erstes Schwächesignal wäre. Unter dem 10er-EMA wäre mit einem Rücklauf zum 50er-EMA zu rechnen, wobei das noch offene Gap bei 15.689 Punkten geschlossen werden könnte. Unter dem 50er-EMA würde sich die Lage für den DAX wieder langfristig eintrüben und ein Kursrückgang zum 200erEMA zu erwarten sein. (12.11.2021/ac/a/m)