Der Aufwärtstrend sei kurzfristig klar intakt und die bullishe Vortageskerze deute ebenfalls auf weiter steigende Kurse hin.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter beibehalten und die runde Marke von 16.000 Punkten nach oben überwinden. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlauf bis zum Allzeithoch bei 16.290 Punkten zu rechnen. In diesem Bereich verlaufe im Monat Dezember auch der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart, wo der DAX in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt sei. Könne der DAX hier nach oben durchbrechen und den Fibonacci-Fächer überwinden, würde ein langfristiges Stärkesignal generiert werden.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle im Bereich von 16.000 Punkten wieder nach unten ab und nehme Kurs auf die Unterstützung im Bereich von 15.800 Punkten. Gehe es weiter tiefer, könnten der 50er und 10er EMA im Bereich von 15.650 Punkten angelaufen werden. Darunter würde sich die Lage wieder eintrüben und ein Rücklauf zur steigenden Unterstützungslinie im Tageschart wahrscheinlich werden. (29.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag weiter kräftig ansteigen und nimmt Kurs auf die Marke von 16.000 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Tageshoch seien am Vortag 15.974 Punkte erreicht worden, per Börsenschluss habe der DAX nur knapp darunter bei 15.963 Punkten notiert. Es habe sich eine lange bullishe Tageskerze gebildet, die bereits auf weiter steigende Kurse hindeuten könnte. Allerdings sei der DAX nach dem langen vorherigen Hochlauf seit dem Verlaufstief bei 15.060 Punkten auch überhitzt. Bisher sei der DAX in nur sechs Handelstagen um rund 900 Punkte gestiegen, ohne eine Korrektur durchzuführen. Weiteren Auftrieb könnte der DAX aber durch die bevorstehende bullishe Überschneidung des 10er EMA über den 50er EMA erhalten.