Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das neue Allzeithoch von 13.597 Punkten konnte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht über die Ziellinie ins Wochenende retten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhard.



Per Wochenschlusskurs habe das Aktienbarometer vielmehr auch den alten Rekordstand vom November vergangenen Jahres (13.526 Punkte) wieder preisgeben müssen. Aus Sicht des Wochencharts würden sich die negativen Implikationen aus dieser Entwicklung dennoch in Grenzen halten. Das hätten die deutschen Standardwerte vor allem der Erholung vom vergangenen Freitag zu verdanken, die auf Wochenbasis einen "Kreisel" mit markantem Docht und markanter Lunte entstehen lasse. Mit dem Wochentief bei 13.222 Punkten habe der DAX® zudem die obere Begrenzung der zuletzt mehrfach angeführten Flagge nahezu idealtypisch bestätigt. Deshalb könnten Anleger weiterhin auf das nach oben aufgelöste Konsolidierungsmuster setzen. Um allerdings neues Aufwärtsmomentum zu generieren, bedürfe es eines Sprungs über die o. g. Hürden bei 13.526/97 Punkten. Lohn der Mühen wäre ein Anlauf auf das Kursziel aus dem Jahresausblick von 14.000 Punkten - abgeleitet aus der Höhe des großen aufsteigenden Dreiecks. (29.01.2018/ac/a/m)