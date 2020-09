Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten ist es nach dem Ausverkauf am Montag zu einer kleinen Erholung gekommen, berichten die Analysten der Helaba.



Die Sogen vor einer steigenden CoronaInfektionswelle und möglichen Einschränkungen würden aber anhalten. Vor allem in Großbritannien gebe es Angst vor einem neuen Lockdown, wodurch die wirtschaftliche Erholung gefährdet würde. Regionale Einschränkungen gebe es auch schon in Deutschland. Insofern wundere es nicht, dass die hohen Bewertungen an den Aktienmärkten in Zeiten einer nachlassenden Risikobereitschaft ihren Tribut fordern würden. Gefordert würden die Zentralbanken und die Fiskalpolitik bleiben. FED-Präsident Powell habe bei seiner gestrigen Anhörung vor dem Repräsentantenhaus keine Zweifel daran gelassen, im Bedarfsfall weitere Maßnahmen zu ergreifen. Zudem fordere er fiskalische Hilfe ein. Mit Unterstützung für den Aktienmarkt sei vonseiten der heute anstehenden Einkaufsmanagerindices nicht zu rechnen. Vor allem die Konsensschätzungen für die französischen und europäischen Werte erscheinen den Analysten der Helaba etwas zu optimistisch.



Zwar habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vom Kursrutsch am Montag leicht erholt, er bleibe aber anfällig für eine Korrekturausdehnung. Dafür spreche auch das technisch eingetrübte Bild, nachdem wichtige Unterstützungen schwungvoll unterschritten worden seien. Die nächste markante Unterstützung zeige sich an der 100-Tagelinie bei 12.405 Punkten. Weiteren Support würden das Tief von Ende Juli bei 12.253 und die 200-Tagelinie bieten, die heute bei 12.191 Punkten verlaufe. (23.09.2020/ac/a/m)

