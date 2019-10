Ausblick: Für die Käufer stehe nun eine wichtige Bewährungsprobe an. Der Verlauf der aktuellen Konsolidierung werde zeigen, ob der Ausbruch auf ein neues Jahreshoch nur eine Eintagsfliege darstelle oder der Beginn einer Rally, die über mehrere Wochen anhalten könne.



Die Long-Szenarien: Bislang verlaufe der Rücksetzer im Index aus Sicht der Bullen absolut im Rahmen. Bereits bei 12.599 Punkten treffe der DAX auf eine Unterstützung, die den nächsten Aufwärtsschub einleiten könne. Kurse über dem Vorwochenhoch würden ein Erreichen der Marke von 12.886 Punkten ermöglichen. Breche der DAX auch über diese Barriere aus, würden sich zwei mittelfristige Ziele nennen lassen: zum einen die Marke von 13.107 Punkten, die sich durch eine Fibonacci-Projektionsmethode ableiten lasse, und zum anderen das Hoch bei 13.204 Punkten. Nach einem Erreichen dieser Marken sollte man in jedem Fall eine ausgeprägtere Verschnaufpause im Index einplanen.



Die Short-Szenarien: Halte der Konsolidierungstrend auch in der neuen Handelswoche an, rücke sofort die Unterstützung bei 12.599 Punkten in den Fokus. Breche diese, würde der ehemals massive Widerstand und nun neue maßgebliche Support bei 12.494 Punkten den nächsten Anlaufpunkt darstellen. Dort sollten die Käufer sich wieder zeigen, ansonsten wäre der Ausbruch der vergangenen Tage erst einmal negiert. Gelinge keine Stabilisierung um 12.494 Punkte, könnte die seit Juli erkennbare Abwärtstrendlinie bei rund 12.370 Punkten noch einmal angesteuert werden. Solange 11.878 Punkte von nun an nicht mehr unterschritten würden, sei der mittelfristige Aufwärtstrend im Index intakt. (21.10.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX zog in der Vorwoche zwischenzeitlich deutlich an, übertraf sogar das bisherige Jahreshoch bei 12.656 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Wochenhoch habe der Index bei 12.814 Punkten markiert, sei in der zweiten Wochenhälfte aber wieder deutlich zurückgefallen. Der Schlusskurs am Freitag habe wieder unter der Unterstützung bei 12.656 Punkten gelegen. Der Support bei 12.599 Punkten sei aber gehalten worden.