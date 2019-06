Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) folgten auf das marginal höhere neue Jahreshoch aus der Vorwoche bei 12.438 Punkten statt Anschlusskäufen Gewinnmitnahmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gleiches gelte im Übrigen auch für das neue Rekordhoch beim S&P 500® (2.964 Punkte). Die bereits seit Längerem bestehenden negativen Divergenzen der amerikanischen Standardwerte - z.B. in Relation zum Dow Jones Transportation bzw. zum Value Line Arithmetic Index - würden sich demnach weiter verschärfen. Damit werde beim S&P 500® ein nachhaltiger Sprung über die Marke von 3.000 Punkten ein schwieriges Unterfangen, während in Deutschland derzeit eine latente Doppeltoppgefahr bestehe. So würden die jüngsten Hochs bei 12.436/38 Punkten möglicherweise die Spitzen einer oberen Umkehr definieren. In dieser Gemengelage bilde die Kreuzunterstützung aus zwei Trendlinien sowie der 50-Tages-Linie (akt. bei 12.146/12.124/12.120 Punkten) den nächsten wichtigen Rückzugsbereich. Übergeordnet bleibe es jedoch bei den am Montag aufgezeigten großen DAX®-Leitplanken in Form der letzten drei nahezu deckungsgleichen Monatshochs bzw. -tiefs bei gut 12.400 Punkten auf der Ober- bzw. 11.600 Punkten auf der Unterseite. (26.06.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >