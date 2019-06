Ausblick: Jetzt sollte die Käuferseite der Verteidigung der 12.200 Punkte-Marke auch die entsprechenden Taten folgen lassen. Zwar sei der Aufwärtstrend seit Anfang Juni weiter tonangebend. Einer deutlichen Ausweitung der Gegenbewegung sollten die Bullen jedoch nicht tatenlos zusehen.



Die Long-Szenarien: Verbleibe der Index über der 12.200 Punkte-Marke, könnte sich die gestern begonnene Aufwärtsbewegung bis 12.350 Punkte ausdehnen. Werde auch diese Hürde durchbrochen, käme es zu einem Angriff auf das Jahreshoch und den Widerstand bei 12.456 Punkten. Dort wäre mit Gegenwehr der Verkäufer zu rechnen. Werde die Marke dagegen ebenfalls durchbrochen, läge das nächste charttechnische Ziel bei 12.597 Punkten.



Die Short-Szenarien: Ein Ausverkauf unter 12.200 Punkte müsste dagegen von der Käuferseite direkt wieder bei 12.150 Punkten aufgefangen werden, da andernfalls der Teilanstieg seit 11.987 Punkten neutralisiert und auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie nachhaltig unterschritten wäre. In diesem Fall müsste man sich auf eine Verkaufswelle bis 11.987 Punkte und darunter bis 11.865 Punkte einstellen. (27.06.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem eine mehrtägige Korrektur beim DAX Anfang Juni mit der Rückeroberung der Unterstützung bei 11.726 Punkten gestoppt wurde, setzte ein massiver Aufwärtstrend ein, der den Index über die Barrieren bei 12.104 und 12.200 Punkten ausbrechen ließ und in der Spitze auf ein neues Jahreshoch bei 12.438 Punkten führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort sei die Kaufwelle in den letzten Tagen abgeebbt und in eine moderate Korrektur übergegangen. Diese habe im gestrigen Handel die Kreuzunterstützung bei 12.200 Punkten erreicht. Dort hätten die Bullen einen weiteren Aufwärtsimpuls gestartet.