Ausblick: Mit dem Einbruch der letzten Woche hätten die Bären Ernst gemacht und den Index aus seinem Aufwärtstrend geworfen. Noch könne es zu einer Stabilisierung auf hohem Niveau kommen. Hierfür sei allerdings eine große Kraftanstrengung notwendig.



Die Short-Szenarien: Sollte die Käuferseite jetzt auch die Unterstützung bei 13.300 Punkten aufgeben, wäre ein weiteres Verkaufssignal aktiviert und in der Folge ein Einbruch an das Zwischentief bei 13.060 Punkten zu erwarten. Hier könnte eine deutliche Erholung starten. Unterhalb der Marke wäre dagegen ein mittelfristiger Rückfall auf 12.600 und 12.341 Punkte nicht mehr auszuschließen.



Die Long-Szenarien: Gelinge es den Bullen dagegen, die 13.600 Punkte-Marke zurückzuerobern, wäre ein kurzer Anstieg bis 13.672 Punkte denkbar, ehe die Verkäuferseite dort erneut zuschlagen dürfte. Erst bei Kursen über 13.795 Punkten wäre der laufende Kursrückgang überwunden und ein weiterer Angriff auf das frische Allzeithoch möglich. (01.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 13.795 Punkten setzte sich die Rally beim DAX im Dezember fort und trieb den Index über die 14.000 Punkte-Marke auf ein neues Rekordhoch bei 14.131 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort sei es zunächst zu einer Korrektur gekommen, die am alten Rekordhoch wieder aufgefangen worden sei. Allerdings sei es den Bullen in der Folge nicht gelungen, den Bereich um 14.000 Punkte zu überwinden. Es sei der Bruch der steilen kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und in der Folge ein Abverkauf gefolgt, der unter 13.795 Punkte und die Haltemarke bei 13.460 Punkten geführt habe.