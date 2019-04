Vorbörslich sehe man den DAX bei 11.925 Punkten, rund 0,2% unter dem Schlusskurs des Vortages.



Gestern habe der DAX den Widerstandsbereich bei 11.800/11.840 Punkten signifikant überwinden können. Nach diesem charttechnischen Erfolg könnte nun die psychologische Marke bei 12.000 Zählern ein Thema werden.



Der Relative-Stärke-Index (RSI) habe die überkaufte Zone erreicht. Verlasse der Oszillator den Extrembereich nach unten, könnte dies der Startschuss für eine Konsolidierung sein. Korrekturpotenzial bestünde dann bis zur neuen Unterstützungszone bei 11.800/11.840 Punkten.



Am Montag habe der Ölpreis der Sorte WTI oberhalb des einfachen 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 61,44 USD geschlossen. Gestern sei der Sprung über die waagerechte Trendlinie bei 62,03 USD gelungen. Die nächste charttechnische Hürde sei nun das 61,8%-Fibonacci-Level bei 63,62 USD. Anschließend könnte die psychologische Marke bei 70,00 USD angesteuert werden.



Der Relative-Stärke-Index (RSI) signalisiere eine Überhitzung des Kursmotors. Allerdings müsse die überkaufte Zone nach unten verlassen werden. Erst dann könnte es zu einer Korrektur kommen. Die zuletzt zurückgewonnenen Chartmarken würden dem schwarze Gold als Unterstützungen dienen. Darunter liege bei 59,62 USD das 50,0%-Retracement. (04.04.2019/ac/a/m)







An den Finanzmärkten herrscht seit einigen Tagen zunehmende Sorglosigkeit, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Ein möglicher Kompromiss im Bexit-Drama und das erwartete Ende des Handelsstreits zwischen Washington und Peking hätten sämtliche Bedenken über Bord geworfen. Zudem sei von einer Rezession nicht mehr die Rede.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern der betonharte Widerstandsbereich bei 11.800 Punkten förmlich pulverisieren können. Das nächste Etappenziel könnte die "runde" Zahl bei 12.000 Zählern sein. Allerdings sei der deutsche Leitindex nun reif für eine kurze Pause.