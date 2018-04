In den USA setze sich heute die Quartalsberichtssaison fort. U.a. würden die Zahlen von Morgan Stanley (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 1,25 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 1,28 USD ausgehen würden), Abbott Laboratories (0,58 vs. 0,63), American Express (1,71 vs. 1,72) und U.S. Bancorp (ISIN US9029733048 / WKN 917523) (0,95) veröffentlicht. Der DAX dürfte angesichts der Vorgaben aus Asien mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten.



Charttechnik



Nach der Bodenbildung Ende März habe sich der DAX sukzessive erholen können. Im Zuge dessen seien sowohl der 21- als auch der 55-Tagesdurchschnitt überwunden worden. Zudem sei der deutsche Leitindex in der Lage gewesen, die untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke (12.393) hinter sich zu lassen. Kurzfristig zeichne sich aber ab, dass das Momentum bereits wieder nachlasse. Auch die relativ schwachen Handelsumsätze, bei steigenden Kursen, würden zur Vorsicht mahnen.



Nicht zuletzt deshalb lohne ein Blick auf den Monatschart. Sofort werde augenscheinlich, dass der Index auf eine massive Widerstandszone zusteuere, deren Begrenzungen sich aus der "Lower Median Line" von Andrews‘ Pitchfork (12.587) sowie einer Fibonacci-Expansionsmarke (12.601) ergeben würden. Verschiedene Indikatoren wie der CCI, der CMO oder ein mit längeren Perioden versehener MACD würden zudem auf Schwächen hinweisen. Insofern spreche vieles für die Annahme, dass der Spielraum auf der Oberseite zunehmend geringer werde. Diese Tendenz würde sich mit einem deutlichen Rücksetzer unter die 12.391er Unterstützung verstärken. (18.04.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den moderaten Vortagesverlusten ging es für den DAX gestern wieder aufwärts, so die Analysten der Helaba.Unter dem Strich sei ein Plus in Höhe von 1,6% auf 12.585 Punkte zu verbuchen gewesen. Dennoch könne festgestellt werden, dass der deutsche Leitindex derzeit nicht in der Lage sei, eine klare Tendenz zu etablieren, obwohl sich die Vola gestern erneut zurückgebildet habe (der V-DAX sei von 16,15 auf 14,89 zurückgegangen). Damit seien seit dem 11. April sowohl die 55- als auch die 100-Tageslinie nach unten durchbrochen worden. Insgesamt zeige sich, dass die vermeintlichen Belastungsfaktoren wie ein Handelskonflikt oder die Militäraktionen in Syrien nicht mehr zu einer Zunahme der Risikoaversion beigetragen hätten. Vielmehr scheine sich bei den Marktteilnehmern eine gewisse Sorglosigkeit breit zu machen. Ob es sich um die "Ruhe vor dem Sturm" handle, werde sich zeigen müssen.