"Wir alle wollen so schnell wie möglich Frieden und Sieg", habe der Präsident gemeint. "Aber es braucht Mühe und Geduld. Es muss noch gekämpft und gearbeitet werden." Jeder Krieg ende mit einer Vereinbarung. "Die Treffen werden fortgesetzt."



Für positive Stimmung unter den Anlegern sorge zudem eine enorme Kurserholung in Fernost. Der Hang Seng lege aktuell um neun Prozent zu. Die Aktien von Tencent und Alibaba würden über 20 Prozent gewinnen.



Chinesische Tech-Aktien seien heftig unter die Räder gekommen, weil die Anleger ein Delisting in den USA gefürchtet hätten. Nun gebe es Hoffnung: Chinas Staatsrat habe angekündigt, den Aktienmarkt stabil zu halten.



Nach der China-Rally und den Entspannungssignalen aus der Ukraine hätten die Schnäppchenjäger Blut geleckt. Halte sich die US-Notenbank heute (19 Uhr MEZ) mit ihrer Rhetorik zurück, dürften sich noch mehr Bullen aus der Deckung wagen. Ein großer Zinsschritt der FED zum Auftakt der Zinswende sei so gut wie ausgeschlossen. (16.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kauflaune bei den Anlegern am Mittwoch: Der XDAX gewinnt am Morgen 2,1 Prozent auf 14.209 Punkte, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".Am Dienstag sei der DAX zeitweise bis auf 13.577 Punkte gefallen, bevor er die Verluste fast komplett wieder habe ausgleichen können. Neben der Kursexplosion bei China-Techwerten gebe es Neuigkeiten aus der Ukraine.