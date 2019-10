Die Immobilieneinheit der Allianz habe mit Blackstone einen Vertrag über den Kauf des japanischen Wohnimmobilienportfolios unterzeichnet. Die Vermögenswerte im Wert von 1,1 Mrd. EUR bestünden aus Mehrfamilienhäusern in Tokio, Osaka, Nagoya und Fukuoka. Der Abschluss der Transaktion werde für das vierte Quartal 2019 erwartet.



Infineon gehöre heute zu den führenden DAX-Werten. Die Aktie notiere zusammen mit anderen Apple-Lieferanten nach einem Bericht des Nikkei Asian Review höher. Die Finanzzeitung behaupte, dass Apple plane, die Produktion des iPhone 11 um etwa 10% zu steigern, da sich die Nachfrage nach neuen Produkten stärker als erwartet entwickelt habe.



Wirecard habe eine Partnerschaft mit Rakuten und NeoPay bekannt gegeben. Die Unternehmen würden an dem neuen Überweisungsdienst Moneytou arbeiten. Der Dienst werde von Mastercard betrieben und stehe Benutzern der Viber Messaging App zur Verfügung.



Exane BNP Paribas habe eine "neutrale" Empfehlung für adidas herausgegeben und das Kursziel bei 285 EUR festgesetzt. (04.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Freitag höher, nachdem gestern an der Wall Street sowie heute in Asien eine gute Kursentwicklung zu beobachten war, so die Experten von XTB.Nach der Eröffnung sei die Performance jedoch recht schwach. Der polnische Aktienindex WIG20 (W20) steige am stärksten, während Aktien aus Portugal und Spanien leichte Rückgänge verzeichnen würden. DAX sei Anfang dieser Woche eingebrochen, habe seinen Rückgang jedoch an der 200-Tage-Linie stoppen können. Die Futures hätten gestern etwas oberhalb der mittelfristigen Unterstützungszone ein bullisches "Pin-Bar"-Muster ausgebildet. Am Freitag tendiere der deutsche Leitindex erneut nach unten, sodass die Unterstützungszone unterhalb der Marke von 11.900 Punkten weiter im Fokus stehe. Ein Unterschreiten würde einen erneuten Test des oben genannten gleitenden Durchschnitts erfordern. Wenn die Bullen die Kontrolle wiedererlangen würden, würden diese auf einige wichtige Widerstände stoßen: 50-Tage-Linie bei 12.000 Punkten sowie Bereich oberhalb von 12.130 Punkten.