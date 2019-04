Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Umfeld für den Aktienmarkt ist günstig, denn die Risikobereitschaft nimmt mit der Fristverlängerung beim "Brexit" und positiven Signalen vonseiten der Handelsgespräche zwischen den USA und China zu, so die Analysten der Helaba.Besonders gefragt gewesen seien Bankaktien - Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) habe den Handel mit einem Plus von 3% beendet. Die rote Laterne habe Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) mit einem Abschlag von 4,2% gehalten. Die Anteilsscheine von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) hätten -0,3% abgegeben, nachdem das Kraftfahrtbundesamt ein Anhörungsverfahren wegen des Verdachts auf eine unzulässige Abschaltvorrichtung eingeleitet habe. Heute würden erste Indikationen auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen.Der DAX sei bislang daran gescheitert, das Anfang April markierte Jahreshoch bei 12.029 Zählern zu überwinden. Damit bestehe ein gewisses Korrekturrisiko, das den DAX bis in den Bereich der jüngsten Tiefs bei 11.846/11.850 und des markanten Hochs von Mitte März bei 11.823 zurückführen könne. Solange diese Unterstützungszone aber halte, würden die Chancen eines erneuten Tests und Anstiegs über 12.029 gewahrt bleiben. Die Analysten der Helaba sind zuversichtlich, denn die Rückkehr des DAX in den seit Ende 2018 bestehenden Aufwärtstrend ist positiv hervorzuheben. Zudem handle der Index oberhalb aller gängiger Durchschnittslinien und die quantitativen Indikatoren seien mehrheitlich positiv zu werten. Sollte ein neues Jahreshoch erreicht werden, komme es darauf an, die Widerstände im Bereich 12.072/12.103 zu überwinden. Hier habe der DAX Anfang Oktober 2018 ein Kursgap gerissen. Kurse darüber würden deutliches Potenzial bis 12.458 eröffnen. (16.04.2019/ac/a/m)