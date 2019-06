Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit Kursverlusten in die neue Woche und konnte sich auch im weiteren Tagesverlauf kaum erholen, so die Analysten der Helaba. VDAX sei von 14,42 am Vortag auf 15,13 geklettert. Damit rücke nach einer vollzogenen, unteren Wendeformation die 55-Tagelinie (15,54) wieder in den Fokus.Als Belastungsfaktoren würden sich die Spannungen zwischen dem Iran und den USA erweisen. Nachdem die USA weitere Sanktionen gegen den Iran, insbesondere gegen das geistliche Oberhaupt Ajatollah Chamenei und andere Persönlichkeiten verhängt hätten, habe es von iranischer Seite geheißen, dass dies das Ende der Diplomatie sei. Darüber hinaus stehe der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter im Fokus. Wie zu hören gewesen sei, suche China einen Kompromiss, mit dem beide Länder leben könnten. Ein Treffen zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump am Rande des G20-Gipfels würde vorbereitet, habe Vizehandelsminister Wang Shouwen am Montag in Peking gesagt.Während der DAX auf Wochenbasis an den Widerständen in Form eines Retracements (12.328) sowie einer abwärts gerichteten Gann-Linie (12.335) gescheitert sei, zeichne sich auf Tagesbasis eine obere Wendeformation ab. Auf das Hoch bei 12.438 Punkten seien mittlerweile zwei Kerzen mit jeweils fallenden Hochs und Tiefs gefolgt. Die Voraussetzung für ein "fractal high" sei nur knapp verfehlt worden. Bemerkenswert sei auch, dass die Handelsumsätze, bei fallenden Kursen, zuletzt mehrfach über dem 21-Tagedurchschnitt gelegen hätten. Insofern steige das Risiko, dass die Begrenzung der Ichimoku-Wolke (12.110) sowie der 55- und 21-Tagedurchschnitt (12.102/12.073) bereits in Kürze einem Test unterzogen werden könnten. Sollte es dazu kommen, würden auch die bei 12.234 und 12.168 Zählern verlaufenden Strukturprojektionen durchbrochen. (25.06.2019/ac/a/m)