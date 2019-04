Nachdem am Freitag bereits die Zahlen von J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) veröffentlicht worden seien, würden in den USA in dieser Woche die Bücher geöffnet, u. a. von Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 1,80 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 1,85 USD ausgehen würden), Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (4,89 vs. 5,28), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (0,65 vs. 0,71), IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) (2,22 vs. 2,26), Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) (2,04 vs. 2,08), Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) (0,57 vs. 0,60), Las Vegas Sands (ISIN: US5178341070, WKN: A0B8S2) (0,86 vs. 0,84), und Alcoa (ISIN US0138721065 / WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) (-0,11).



Der DAX werde heute etwas höher in den Handel starten. Zweifelsohne würden die Automobilwerte im Fokus stehen, nachdem der Verdacht aufgekommen sei, dass von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) eine "unzulässige Abschaltvorrichtung" eingesetzt worden sei.



Mittlerweile lägen acht der üblicherweise zehn Tage andauernden Korrekturphase hinter uns. Damit steige die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch aus dieser. Damit einhergehend könnte sich ein klareres Chartbild herauskristallisieren, zumal auf den 17. April die 127,2%-Zeitprojektion entfalle. In der Nähe derartiger Zeitzonen entstünden häufig richtungweisende Impulsbewegungen. Spannend stelle sich zudem das Bild auf Wochenbasis dar. Zunächst werde deutlich, dass sich der Index erneut in der zuletzt etablierten Range mit den Begrenzungen bei 11.850 und 12.080 Zählern bewegt habe. Zudem sei ein erneuter, über der 55-Wochenlinie liegender Schlusskurs gelungen. Andererseits stelle sich die Wochenkerze in Form eines "Hanging Man" dar, was als Hinweis auf eine nachlassende Bewegungsdynamik verstanden werden könne. Insofern könnte es schwierig werden, die Widerstände bei 12.080/12.100 Zählern zu überwinden. (15.04.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag ging der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit leichten Kursgewinnen aus dem Handel, so die Analysten der Helaba.Unter dem Strich sei ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent auf 11.999,93 Punkte zu verbuchen gewesen. Für etwas Rückenwind habe die Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und der EU gesorgt. Heute solle eine Mehrheit der EU-Mitgliedsländer Verhandlungsmandat für die Handelsbeauftragte Malmström beschließen. Allen voran solle es das Ziel sein, US-Sonderzölle auf europäische Autos zu verhindern. Wie aus EU-Kreisen zu erfahren gewesen sei, habe die Behörde am Freitagabend den Mitgliedsstaaten eine Liste mit US-Produkten vorgelegt, welche mit Zöllen belegt werden könnten. Diese sollten demnach einen Gegenwert von rund 20 Milliarden Euro haben. Da der DAX zuletzt weitgehend auf der Stelle getreten sei, bleibe zu hoffen, dass die beginnende Berichtssaison für neue Impulse sorgen werde.