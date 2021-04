Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte seit 14.420/14.409 aus meiner Sicht rechnerische Ziele bei 14.804, 14.875 und 15.125 gehabt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Alle drei Ziele seien erreicht worden. Dass der DAX nach Ostern mit einem "Exhausting"-Gap das Ziel 15.125 übersprungen habe, stelle kein Problem dar. Es habe nur die Big Bänker gefreut, die dann eben nach dem Ostersprung ab ca. 15.300 hätten verkaufen "dürfen", statt schon bei 15125. Der DAX habe bereits am "Exhausting"-Gap genagt, es aber noch nicht ganz bei 15.111 geschlossen.



Der DAX sei gestern am ersten benannten Widerstand bei 15.265 nach unten abgedreht, wow, was für ein Tages-highlight. Der DAX "weiß" nicht so recht wie er die verkürzte Woche nach Ostern überbrücken will, er mutet lustlos und planlos an, so die BNP Paribas. Kein Wunder, seien doch noch viele Marktteilnehmer abwesend. Die Hauptaussage der BNP Paribas sei also, dass man sich ab kommenden Montag wieder im DAX einfinden sollte. Das werde wohl das Beste sein. Zwischen DAX 15.038 und DAX 15.375, der theoretischen Maximalhandelsspanne des Tages nach Vola-Prinzipien, sei heute Vieles möglich, im engeren Sinne zwischen 15.110 und 15.325. Es sei müßig darüber zu orakeln. (09.04.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >