Die Angaben zum ISM PMI Non-Manufacturing seien sicherlich nicht erfreulich, sollten allerdings auch nicht zu negativ bewertet werden. So sei der Sub-Index Geschäftsaktivität im September deutlich gefallen, deute mit weiterhin beachtlichen 55,2 Punkten aber natürlich noch immer in Richtung einer signifikanten Erhöhung des von den Service-Firmen in den Vereinigten Staaten tatsächlich realisierten Outputs. Folglich wären Rezessionsängste beim Blick auf die US-Wirtschaft am aktuellen Rand übertrieben.



Die beiden wichtigen nordamerikanischen Stimmungsindikatoren würden im Moment lediglich ein schwächeres Wirtschaftswachstum anzeigen, welches unterhalb des Potentialpfades liege. Die jüngsten Zahlen hätten eine weitere Leitzinssenkung der US-Notenbank zwar wahrscheinlicher werden lassen, die aktuellen Rückmeldungen der Umfrageteilnehmer an der Befragung zur Erhebung des ISM PMI Non-Manufacturing würden aber klar in Richtung steigender Lohnforderungen der Arbeitnehmer deuten. In diesem Kontext werde nun auf die heutigen Arbeitsmarktzahlen aus den USA zu achten sein. In der Tat könnten höhere Lohnkosten die Fähigkeit der Fed einschränken, die Finanzmärkte mit weiteren Leitzinssenkungen noch nachhaltiger zu unterstützen.



Damit rücke vor allem die US-Handelspolitik in den Fokus der Börsen. Die Analysten würden auch weiterhin davon ausgehen, dass die neuen Gespräche zwischen Peking und Washington noch im Laufe des Jahres zu berichtbaren Erfolgen führen würden. In der Tat sei eine Teileinigung bis spätestens Dezember ziemlich wahrscheinlich. Diese sollte über einen einfachen Waffenstillstand hinausgehen. Es sei insbesondere mit umfangreichen Käufen von Agrarprodukten durch China zu rechnen. Auch Washington werde Peking zudem in einigen Punkten entgegenkommen. Die ökonomischen Notwendigkeiten und der politische Druck auf Donald Trump würden für positive Resultate sprechen.



Da vor allem bei Fragen der Behandlung von geistigen Eigentumsrechten in China noch komplizierte Details zu klären seien, dürfte eine endgültige Einigung jedoch noch etwas auf sich warten lassen. Ein geeigneter Termin für eine komplette Beilegung des Handelsstreits zwischen Washington und Peking könnte mit Blick auf die Interessen der US-Seite genau in der heißen Phase des Präsidentschaftswahlkampfes liegen. Donald Trump dürften positive Nachrichten dann auch besonders gelegen kommen.



Sorgen um die Lage der US-Wirtschaft hätten den DAX heute unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten in den Handel starten lassen. Die am Markt spürbaren Befürchtungen bezüglich einer drohenden Rezession in den USA seien zwar sicherlich übertrieben, die ökonomische Situation in den Vereinigten Staaten habe sich aber doch spürbar eingetrübt. Eine Teileinigung im Handelskonflikt zwischen Washington und Peking könne sicherlich für wieder steigende Kurse bei den Dividendenpapieren sorgen. Damit müssten die globalen Aktienmärkte nun wohl auf Sojabohnenkäufe durch China hoffen. Allerdings sollte auch der US-Handelsstreit mit der EU im Auge behalten werden. (04.10.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Sorgen um die Lage der US-Wirtschaft haben die Stimmung an den Börsen weiter verschlechtert, so die Analysten der Nord LB.Nachdem der DAX zuletzt bei lediglich 11.925 Zählern geschlossen habe, sei der deutsche Blue-Chip-Index heute nun auch unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten in den Handel gestartet.Nach schwachen Zahlen zum ISM PMI Manufacturing seien an den internationalen Aktienmärkten Befürchtungen über eine drohende deutliche Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Nordamerika aufgekommen. Die gestern gemeldeten Daten zur Entwicklung des ISM PMI Non-Manufacturing hätten diese Sorgen nicht wirklich zerstreuen können. Der wichtige Stimmungsindikator sei im September auf 52,6 Zähler gefallen. Die Rückmeldungen der Befragungsteilnehmer würden dabei klar Belastungen durch den US-Handelsstreit mit China anzeigen.