Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss gestern punktgenau eine alte Kurslücke und fiel dann bis zum Abend von 13.028 um 300 Punkte zurück (Tief 12.735), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei klar am alten Aufwärtstrend vom 25.09.2020 gescheitert und sei regelkonform nicht wieder darüber zurückgekommen, sondern habe entlang des besagten verlassenen Aufwärtstrends mehrere Dochte gebildet und sei dann klar gefallen.



Da in der Rückfallphase nach 10 Uhr in der Nachbörse auch der Tageskerzenchart-"KIJUN" bei 12.840 unterschritten worden sei, sei der auf fallende Kurse orientierte Marktteilnehmer heute im Vorteil. Der DAX beginne heute wahrscheinlich um 9 Uhr unter dem Tages-Kijun (12.840). DAX bei 12.840/12.857 sei sogleich ein größerer Widerstandsbereich. DAX-Rebounds nach schwächerem Start (Vorbörse 12.800) dürften bei 12.840/12.857 enden. DAX-Reservewiderstände seien bei 12.900 (EMA200/ h1) auszumachen. (20.10.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >