Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der Kursgewinne vom Freitag ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin angeschlagen, so die Analysten der Helaba.



Einerseits sei der Index unter eine Reihe von wichtigen Supports abgerutscht, insbesondere sei die 55- und 200-Tagelinie zu nennen, andererseits belaste der Handelskonflikt zwischen den USA, der EU und China das Sentiment. Auch trage die Tatsache, dass sich bereits erste konkrete Auswirkungen von Letztgenanntem im Zahlenwerk einiger Unternehmen niederschlagen würden, nicht zu einer Entspannung bei. Da in dieser Woche eine große Menge von Quartalsberichten (rund ein Drittel der DAX-Unternehmen öffne die Bücher) zur Veröffentlichung ansteht, werde es spannend zu sehen sein, ob sich diese Tendenz fortsetze. Sollte dies zutreffend sein beziehungsweise deutlich werden, dass von Unternehmensseite die Erwartungen nicht erfüllt werden könnten (auch die Ausblicke würden entscheidend sein), drohe der ohnehin angeschlagene Markt weiter abrutschen.



Am Freitag sei dem DAX gelungen, einen Schlusskurs oberhalb der 100-Tagelinie (12.578) sowie über dem 200-Tage-EMA (12.606) zu etablieren. Dennoch notiere der Index weiterhin komfortabel unterhalb der 55- und insbesondere unter der 200-Tagelinie (12.761). Zudem sei es nicht gelungen, den 21-Tagedurchschnitt (12.634) sowie den 144er Fracatal Average (12.622) herauszunehmen. Bemerkenswert seien auch die erneut unterdurchschnittlichen Handelsumsätze bei steigenden Kursen. Insofern sei derartigen Swings mit einer gewissen Skepsis zu begegnen. Die nächsten Widerstände würden sich bei 12.654 (Ichimoku-Wolke) sowie bei 12.661 Zählern finden. Darüber hinaus würde der DAX bei 12.680 Punkten auf eine Strukturprojektion sowie bei 12.692 Zählern auf einen Multi-Average treffen. Insgesamt scheine der Spielraum auf der Oberseite jedoch begrenzt zu sein. (06.08.2018/ac/a/m)