Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag konnten die Gewinne am hiesigen Aktienmarkt weiter ausgebaut werden, so die Analysten der Helaba.



Im Handelsstreit zwischen den USA und China sei bekannt geworden, dass sich beide Seiten auf einen Burgfrieden geeinigt hätten. Allerdings seien von chinesischer Seite Forderungen gestellt worden. Xi Jinping fordere ein Ende der US-Blockade gegen Huawei. Zudem sollten die USA alle Strafzölle gegen China aufheben und keine weiteren Bemühungen unternehmen, China zum verstärkten Kauf von US-Exporten zu bewegen. Diese Forderungen hätten am Nachmittag einen vorübergehenden Turnaround des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zur Folge gehabt. US-Präsident Trump habe bereits am Mittwoch erklärt, dass ein Handelsabkommen mit Xi möglich sei, sofern beide Seiten nicht zusammenfinden würden, sei er darauf vorbereitet, US-Zölle auf praktisch alle chinesischen Importe zu verhängen. Angesichts der Gefahr, dass das Treffen der beiden Regierungschefs nicht wie erhofft verlaufen könnte, überrasche es nicht, dass die Risikoaversion gestern erneut auf dem Vormarsch gewesen sei.



Mit etwas Mühe sei es dem DAX gestern letztendlich gelungen, den Support in Form der 100-Tagelinie (12.214) zu verteidigen. Dadurch könnte eine Wochenkerze in Form eines "dark cloud covers" vermieden werden, jedoch zeichne sich die Ausbildung eines "bearish harami pattern" ab. Sollte in der kommenden Woche eine weitere Abwärtskerze folgen, bestünde die Gefahr, dass es sich beim Hoch von 12.438 Zählern um ein "fractal high" gehandelt habe. Auf derartige Konstellationen würden häufig deutlichere Kursausschläge folgen Die 144-Wochenlinie (12.086) sowie ein Retracement (11.989) würden dann die ersten, großen Kursziele darstellen. Weitere, vom Tageschart abgeleitete Unterstützungen würden sich bei 12.231, 12.168, 12.117 (55-Tagelinie) und 12.106 (Ichimoku-Wolke) finden. Auf der Oberseite bleibe der Spielraum relativ begrenzt. Erste Widerstände würden die Marken von 12.302 und 12.387 Zählern darstellen. (28.06.2019/ac/a/m)

