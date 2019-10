Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) brannte am Freitag ein wahres Kursfeuerwerk ab, berichten die Analysten der Helaba.Auch mit Blick auf den Brexit gebe es neue Entwicklungen. Zuletzt habe sich eine positive Stimmung breitgemacht, insbesondere nachdem das Treffen zwischen dem irischen Premier mit Boris Johnson als "sehr gut" bezeichnet worden sei und es habe geheißen, dass es einen Weg für einen möglichen Deal gäbe. Am Sonntag sei zudem ein Medienbericht bekannt geworden, wonach der britische Premierminister Boris Johnson am Montagabend Angela Merkel, Emmanuel Macron und EU-Kommissions-Chef Jean-Claude Juncker von seinen Brexit-Plänen überzeugen möchte. Nach den Vorstellungen von Johnson sollten die genannten drei Personen dabei helfen, einen neuen Brexit-Vertrag zu entwerfen, oder einer einvernehmlichen Trennung ohne Brexit-Vertrag zum 31. Oktober zuzustimmen. Jeremy Corbin, der britische Oppositionsführer, rechne noch vor Weihnachten mit Neuwahlen in UK. Auch Russland mache auf sich aufmerksam.Auf Tagesbasis habe der DAX zuletzt eine ganze Reihe von Widerständen durchbrochen. Zu nennen seien beispielsweise die 100- und 21-Tagelinie, der Value Bereich bei 12.420 Zählern sowie verschiedene Fibonacci-Marken. In diesem Zusammenhang wenig überraschend sei, dass sich auch das strukturelle Bild bei den DAX-Werten deutlich aufgehellt habe. 20 Titel würden einen positiven DMI aufweisen, 19 würden oberhalb des 200- und 25 über der 50-Tagelinie notieren. Spannend werde in den kommenden Tagen, ob der deutsche Leitindex auch in der Lage sein werde, das dreifache Fraktal-Top im Bereich von 12.507 Zählern hinter sich zu lassen. Sollte das gelingen, würden zunächst die Widerstände bei 12.554, 12.599, 12.637 und 12.656 Punkten relevant. Mit dem Erreichen letztgenannter Marken würden gleich mehrfach harmonische Bewegungen komplettiert. Insofern werde sich zeigen müssen, ob der DAX über weitere Momentum-Reserven verfüge, um auch die Expansionsmarke bei 12.760 Zählern in Angriff zu nehmen. (14.10.2019/ac/a/m)