Ausblick: Gelinge dem DAX der Durchbruch nach oben über die Widerstandslinie im Monatschart oder pralle er erneut nach unten ab?



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle an der Widerstandslinie im Monatschart nach unten ab. Ein erstes Schwächesignal wäre dabei ein nachhaltiger Kursrutsch unter den 10er EMA bei aktuell 13.870 Punkten. Komme es dann zu weiterer Abwärtsdynamik, könnte der DAX Kurs auf die Unterstützung bei 13.620 Punkten nehmen. Darunter wäre mit einem Rücklauf zur massiven Unterstützungszone bei 13.460 Punkten zu rechnen. Langfristig würde sich die Lage erst eintrüben, sobald der DAX den steigenden Trendkanal im Tageschart nach unten durchbrechen würde. Dann wäre ein Rücklauf zum 200er EMA bei aktuell 12.770 Punkten zu erwarten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den 10er EMA verteidigen und Kurs auf das Allzeithoch bei 14.131 Punkten nehmen. Gelinge dem DAX hier der Durchbruch nach oben, könnte die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 14.300 Punkten angesteuert werden. (15.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich in einem klaren Aufwärtstrend und weist mit Notierungen über dem 10er EMA deutliche Stärke auf, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Abwärtskorrekturen seien in der vorherigen Aufwärtsbewegung seit Ende Oktober im Bereich oder leicht unter dem 10er EMA ausgelaufen. Allerdings bewege sich der DAX schon sehr weit vom 50er EMA entfernt, was auf Überhitzung hinweise. Zudem bewege sich der DAX aktuell direkt an der oberen Widerstandslinie im Monatschart im Bereich von 14.000 Punkten. An dieser Widerstandslinie sei der Index in den Vorjahren immer wieder nach unten abgeprallt und habe in der Folge eine tiefer Abwärtskorrektur eingeleitet.