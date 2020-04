Der DAX nähere sich wieder langsam der Obergrenze der Overbalance-Struktur. Der Index habe zu Beginn der heutigen Sitzung den Bereich von 10.750 Punkten getestet: Die Hochs vom 17. und 20. April. Der erste Versuch sei gescheitert, aber der DAX bleibe in der Nähe. Bei einem Durchbruch könnte der Kurs schnell zur Obergrenze der Overbalance-Struktur bei 10.810 Punkten steigen. Wenn diese Hürde überwunden werde, könnte der Index einen größeren Sprung nach oben machen. Auf der anderen Seite könnte ein gescheiterter Ausbruch bei 10.750 Punkten einen größeren Pullback auslösen, wobei der Bereich um die 10.500 Punkte das erste Kursziel wäre.



Die Händler sollten heute vor der Eröffnung in den USA auf der Hut sein, da einige große Industrieunternehmen, darunter Caterpillar und 3M, ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen würden, die großen Einfluss auf die Marktstimmung haben könnten.



Die Experten würden seit einiger Zeit über die Deutsche Lufthansa und ihre Forderungen nach deutscher Staatshilfe schreiben. Über Nacht seien widersprüchliche Berichte zu diesem Thema aufgetaucht. Business Insider habe berichtet, dass sich die Fluggesellschaft mit der Bundesregierung auf ein Rettungspaket von rund 9 Milliarden EUR geeinigt habe. Das Paket solle eine Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen beinhalten. Auf der anderen Seite habe Reuters berichtet, dass seine Quellen innerhalb der Bundesregierung nicht bestätigen würden, dass bisher eine Einigung erzielt worden sei. Nichtsdestotrotz scheine der Markt dem ersten Bericht mehr Glauben zu schenken, da die Lufthansa-Aktie an Wert gewinne. Die Aktie werde über 5% höher gehandelt, nachdem sie im Laufe des Tages bis zu 12% gestiegen sei.



Die Aktie von Wirecard sei zu Beginn der heutigen Sitzung eingebrochen. Die Prüfer von KPMG hätten gesagt, dass sie nicht alle Daten hätten erhalten können, die zum Nachweis der Umsätze der Wirecard-Geschäftseinheit in Asien benötigt würden. KPMG führe eine Prüfung bei Wirecard durch, nachdem die Financial Times berichtet habe, dass das Zahlungsunternehmen Umsatz und Ertrag aufgebläht habe. Der vollständige Bericht könnte bald veröffentlicht werden. Es werde jedoch gesagt, dass es keine wesentlichen Erkenntnisse gegeben habe, die auf betrügerische Aktivitäten hindeuten würden.



Die Allianz habe eine Einigung mit der spanischen BBVA (ISIN ES0113211835 / WKN 875773) erzielt. Die Vereinbarung sehe vor, dass die beiden Unternehmen eine Bancassurance-Partnerschaft gründen würden mit dem Ziel, "gemeinsam das Nicht-Lebensversicherungsgeschäft in Spanien zu fördern". Die BBVA werde der Allianz ihr Kundenwissen und ihr Vertriebsnetz in Spanien zur Verfügung stellen. Die Vereinbarung unterliege der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. (28.04.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien eröffneten am Dienstag höher und legen weiter zu, so die Experten von XTB.Gewinne seien in ganz Europa zu beobachten, wobei der spanische IBEX (SPA35) die einzige Ausnahme bilde. Die Aktien von Wirecard und Lufthansa würden nach unternehmensbezogenen Nachrichten große Bewegungen aufweisen.Das ifo-Institut habe eine aktualisierte Prognose für das deutsche BIP für 2020 veröffentlicht. Die neue Prognose deute auf eine Schrumpfung von 1,9% im ersten Quartal und um 12,2% im zweiten Quartal hin. Im Gesamtjahr 2020 dürfte das deutsche BIP um 6,6% schrumpfen. Eine vor etwa drei Wochen veröffentlichte Prognose habe auf eine Schrumpfung von 4,2% im Jahr 2020 hingewiesen. Das sei eine recht starke Anpassung, aber immer noch weit entfernt von zweistelligen Zahlen. Andererseits sehe die Schrumpfung von 12,2% im zweiten Quartal im Vergleich zu den Prognosen für die Vereinigten Staaten gering aus, die für den Zeitraum von April bis Juni einen Rückgang des BIP um 20% oder sogar 30% erwarten lassen würden.