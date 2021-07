Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ganz ähnlich wie gestern kann das Donnerstagsfazit für den DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ausfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses Mal habe die Tagesspanne mit 96 Punkten zwar leicht höher als am Dienstag gelegen, die Schwankungsbreite von 0,6 Prozent sei aber wieder kaum der Rede wert. Und doch: erneut gebe es ein positives Signal im Chartbild auf Stundenbasis. Der weiter gut aussehende MACD-Indikator werde nun von einem so genannten Goldenen Kreuz begleitet, was wohl sogar noch bedeutender sei. Dabei durchschneide die 50-Stunden-Linie den 200-Stunden-Durchschnitt von unten. Gehe es zum Wochenausklang so weiter, wäre das nächste kleine positive Signal ja bereits vorgegeben: der Ausbruch über das Ein-Wochen-Hoch bei 15.680 Punkten. Laufe es ganz gut, könnte direkt auch das Zwei-Wochen-Hoch bei 15.737 Zählern in Angriff genommen werden, das dem Anstieg zum Allzeithoch bei 15.810 Punkten noch im Wege stehe. Angetrieben werde der Index weiter von dem am Juli-Tief startenden Aufwärtstrend, welcher inzwischen bei ca. 15.480 Punkten verlaufe. Bevor dieser getestet werde, würden nunmehr aber die überwundenen Gleitenden Durchschnitte der letzten 50 und 200 Börsenstunden bei 15.565/15.590 Zählern als Unterstützung dienen. (30.07.2021/ac/a/m)

