Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die lange Zeit an den Aktienmärkten vorherrschende Euphorie scheint zunehmend zu verfliegen, wenngleich es noch zu früh ist von einer generellen Wende zu sprechen, so die Analysten der Helaba.CharttechnikNachdem der DAX am Dienstag auf Schlusskursbasis unter die 21-Tage-Linie (13.289) abgerutscht sei, sei dies gestern erneut der Fall gewesen. Damit nehme die Wahrscheinlichkeit für einen Richtungswechsel im kurzfristigen Zeitfenster weiter zu. Allerdings werde für die Entstehung eines gültigen Signals gefordert, dass der gleitende Durchschnitt seine noch immer steigende Tendenz verlasse. Bei der für den mittelfristigen Trend relevanten 55-Tage-Linie (13.146) sei dies bereits der Fall. Der Support in Form der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke (13.166) sei bereits zweimal in Folge erfolgreich getestet worden. Allerdings verenge sich die Cloud zunehmend, was im Falle eines nachhaltigen Durchbruchs (13.125) wohl zu einer deutlichen Zunahme des Abwärtsimpulses führen würde. (01.02.2018/ac/a/m)