Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete gestern schwächer in die neue Börsenwoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Vergleich zum Eröffnungskurs von 11.545 Punkten habe es allerdings eine absolute Punktlandung zum Börsenschluss gegeben, was einen idealtypischen "doji" zur Folge habe. In der Konsequenz würden sich kaum neue Impulse ergeben. Auf der Unterseite sollten Anleger ihr Hauptaugenmerk unverändert auf die Haltezone aus dem Hoch vom November 2015 bei 11.431 Punkten, dem Tief der Vorwoche bei 11.425 Punkten sowie den Tiefs von Ende 2016 bei rund 11.400 Punkten legen. Ein Bruch dieser Bastion würde den technischen Perspektiven des Aktienbarometers doch einen deutlichen Dämpfer versetzen, zumal die 38-Tages-Linie (akt. bei 11.355 Punkten) in zwei Tagen den unterstützenden Charakter des angeführten Auffangbereichs unterstreichen werde.Auf der Oberseite müsste der DAX dagegen die jüngsten beiden Verlaufshochs bei 11.645/92 Punkten hinter sich lassen, um die Lethargie der letzten Tage zu überwinden. "Lethargie" sei ein gutes Stichwort: Für den S&P 500 sei gestern der 73. Handelstag in Serie ohne einen Abschlag von mindestens 1% zu Ende gegangen. Beim DAX hätten sich gleichzeitig die Bollinger Bänder stark zusammengezogen. Das sei der ideale Nährboden für ein Mehr an Volatilität. (24.01.2017/ac/a/m)