Ausblick: Der Deutsche Aktienindex sei zwar noch weiterhin bullish einzustufen, doch vorbörslich würden aktuell wegen dem nächtlichen Iran-Angriff auf die US-Stützpunkte im Irak die Kurse kräftig einbrechen. Wegen den politischen Börsen sollte man aktuell sehr vorsichtig agieren.



Die Long-Szenarien: Das bullishe Island-Gap bei 13.150 Punkten werde heute wieder zerschlagen, denn in der Nacht sei der DAX wieder unter die 13.000 Punkte-Marke zurückgerutscht. Die Käufer müssten heute erneut Stärke zeigen, erst dann würde ein neues Kaufsignal entstehen. Die neuen Aufwärtsziele lägen in diesem Fall bei 13.400 Punkten und bei 13.600 Punkten.



Die Short-Szenarien: Oberhalb der 13.000 Punkte-Marke bleibe der Index in der Hand der Käufer. Erst ein Tagesschlusskurs unter 12.950 Punkten würde ein Verkaufssignal generieren. Nach Aktivierung dieses Kaufsignals könnte der Index bis auf 12.600 Punkte korrigieren. Spätestens bei 12.500 Punkten sei jedoch mit einer starken Gegenwehr der Käufer zu rechnen, denn auf diesem Kursniveau befinde sich eine massive Unterstützung. (08.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging zu Wochenbeginn kräftig in die Knie, doch ein Verkaufssignal wurde bislang nicht aktiviert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Gegenteil, denn gestern sei eine Bestätigung der bullishen Umkehrkerze vom Wochenbeginn erfolgt. Am Montag habe der Index zwar zwischenzeitlich deutlich den EMA50 im Tageschart unterschritten, doch der Schlusskurs habe wieder deutlich über dieser Durchschnittslinie gelegen und es sei an diesem Tag eine positive Hammerkerze ausgebildet worden. Nach einem Wochentief bei 12.948 Punkten sei der Index gestern zeitweise deutlich über die 13.200 Punkte-Marke geklettert und habe bei 13.283,88 Punkten ein Zwischenhoch markiert. Der gestrige Schlusskurs habe bei 13.226,83 Punkten gelegen.