Ausblick: Aktuell hätten die Bullen die Chance, eine kurzfristige Erholungsbewegung zu starten. Dennoch dürfte der übergeordnete Abwärtstrend hierdurch nur kurz unterbrochen werden.



Die Short-Szenarien: Könne der Index über der wichtigen Ziel- und Unterstützungsmarke bei 11.150 Punkten verbleiben, dürfte sich die Erholung bis an den Widerstand bei 11.300 Punkten fortsetzen. Doch schon auf diesem Niveau wäre mit weiteren Abgabedruck und einem erneuten Ausverkauf bis 11.150 Punkte zu rechnen. Sollte auch diese Marke unterschritten werden, stünde die Ausweitung des Einbruchs bis 11.050 Punkte auf der Agenda. Selbst ein Kursrutsch bis 10.960 Punkte wäre nicht auszuschließen.



Die Long-Szenarien: Könne der DAX dagegen nachhaltig über 11.300 Punkte ansteigen, wäre ein Angriff auf die Hürde bei 11.430 Punkten zu erwarten. Werde die Marke ebenfalls durchbrochen, könnte die Erholung bereits bis 11.520 und 11.600 Punkte führen, ehe die Bären dort wieder zuschlagen dürften. (25.10.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Tagen war der DAX nach dem Bruch der essentiellen Unterstützung bei 11.726 Punkten weiter unter Druck geraten und in einer ersten Verkaufswelle bis an die Unterstützungszone bei 11.430 Punkten eingebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort sei eine kurze Erholung gefolgt, die allerdings noch vor der Hürde bei 11.865 Punkten gestoppt worden sei und nahtlos in einen weiteren Kursrutsch übergegangen sei. Am vergangenen Dienstag sei auch der Bereich um 11.430 Punkten mit einem großen Abwärtsgap unterschritten und der Index unter die 11.300 Punkte-Marke gedrückt worden. Damit habe sich der Ausverkauf ein weiteres Mal verschärft und der Index sei im gestrigen Handel an die Zielmarke bei 11.150 Punkten eingebrochen.