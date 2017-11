Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Oktober mit einem Plus abschließen konnte, gelang zu Beginn des neuen Monats der Sprung auf ein neues Allzeithoch, so die Analysten der Helaba.



Nicht allein deshalb könne festgestellt werden, dass sich der Index bereits in einem fortgeschrittenen Expansionsbereich befinde. So sei die obere Begrenzung des linearen Regressionskanals auf Monatsbasis (13.518 Punkte) nahezu erreicht worden. Auch die mediane Linie der Andrews‘ Pitchfork bei 13.614 Punkten sei nicht weit entfernt. Ob aber die Kraft für einen neuerlichen Ausbruch nach oben ausreiche, müssten die kommenden Tage zeigen. (03.11.2017/ac/a/m)